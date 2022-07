Casa de Cultura do Tremembé apresenta o show de Kako Chocolata e banda no próximo domingo, 31/07

Ao dar os últimos retoques nesse formato de show, o cantor Anderson Tobias foi convidado a participar, garantindo no repertório da apresentação

Considerados “ícones” do Samba, na Zona Leste de São Paulo, Kako Chocolata e Banda, além do convidado, Anderson Tobias, compõem a programação da Casa de Cultura do Tremembé, na Zona Norte da cidade.

O show é grátis e começa às 16h, à R. Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé, em São Paulo .

Esta apresentação faz parte do EDITAL DE APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS.

Com alto nível técnico e de produção musical, Chocolata e banda enlouquecem o público quando estão no palco

Reverberar o que é do samba, o que é do Brasil, o que é da cultura preta – eis a proposta desses músicos que se apresentam juntos com o jovem talento que aglutina tudo isso, o Kako Chocolata. Há um movimento nas periferias de São Paulo que tem se expandindo gradualmente e de onde nasceu essa proposta musical. “Quando a gente viu, tínhamos uma banda, depois duas, depois, um completo coletivo musical, em torno do samba, porque foi assim que eu e os demais garotos da minha geração fomos criados. O samba em família, a alegria que agrega, a essência das nossas origens”, diz Kako Chocolata.

Ao dar os últimos retoques nesse formato de show, o cantor Anderson Tobias foi convidado a participar, garantindo no repertório da apresentação, a música “Vários Dons”, seu grande sucesso, e “Grande útero” e “Renovei minha fé”, também famosas na voz do cantor.

Kako Chocolata é um nome emergente do movimento cultural que se consolida na Capital paulista. Nascido no meio da música, Kako Chocolata tem um protagonismo na preservação de raízes culturais da música preta. O artista, aos 27 anos, já soma uma jornada de uma década como músico. Sua precocidade tem raízes na família. Ele cresceu nas rodas de samba, inspirado pelo pai e seus tios, que sempre promoviam rodas de samba em família. O gosto pelo samba, portanto, vem do berço.

Em 2018, Kako deu início ao projeto Samba do Meio Dia, roda de samba feita na rua a Zona Norte de São Paulo, e que levou o grupo a gravar no estúdio Show Livre pela primeira vez, por meio do Edital da Lei Aldir Blanc. No final de 2020, Kako iniciou sua carreira ‘solo’, com o Projeto “Vivendo um Sonho” no qual foram gravadas três músicas e um DVD, com o título “Pagode do Kako Chocolata”.

Kako Chocolata esbanja energia e versatilidade no palco

Serviço :

Casa de Cultura Tremembé – 31/07/2022

Horário : 16h

Local : à R. Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé, em São Paulo

Ingresso: GRÁTIS