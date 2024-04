Discurso contra Moraes ganha força e aliado de Lira faz pressão para derrubar prisão de Brazão

MATHEUS TEIXEIRA E VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O líder da União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), reuniu-se com os integrantes da bancada de seu partido para pressionar pelo voto contra a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), detido sob acusação de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco.



Nascimento fez um apelo a colegas para que, caso considerem que uma posição nesse sentido geraria muito desgaste, ao menos se abstenham e não participem da votação do tema no plenário.



Isso porque, para manter a prisão é necessário o endosso de maioria absoluta da Casa se não atingir 257 votos, a decisão de detenção é derrubada.



O líder da sigla é um dos principais aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e é cotado para sucedê-lo no comando da Casa. A articulação ocorre enquanto o discurso contra a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ganha força na Casa.



Parte dos deputados entende que o magistrado tem violado prerrogativas de parlamentares. Além de afirmarem que neste caso não está caracterizado o flagrante exigido pela Constituição para prender um deputado, mencionam outras decisões recentes do ministro, como mandados de busca e apreensão em gabinetes de integrantes do Legislativo.



O parecer do relator, Darci de Matos (PSD-SC), está em votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e, depois, segue para análise do plenário da Casa .