Diretor da Precisa se recusa a dizer qual senador o acompanhou em viagem a Las Vegas

Disse apenas que esteve na cidade, mas não revelou a data. A viagem teria acontecido entre o fim de 2019 e início de 2020

Renato Machado

BRASÍLIA, DF

Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (23), o diretor da Precisa Medicamentos Danilo Treno se recusou a revelar qual senador o acompanhou em viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos. Disse apenas que esteve uma única vez na cidade, mas exerceu o direito ao silêncio e não revelou a data. A viagem, segundo os senadores, teria acontecido entre o fim de 2019 e início de 2020.



“O senhor já foi a Las Vegas nos Estados Unidos?”, questionou o senador Humberto Costa (PT-PE).

“Sim, acredito que uma vez”, respondeu o depoente.

“O senhor foi acompanhado de algum senador?”, insistiu o parlamentar.

“Irei exercer o direito ao silêncio”, disse Trento.



De acordo com informações do portal da transparência do Senado, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) obteve autorização para se ausentar de suas atividades entre 18 e 24 de janeiro de 2020. A viagem seria “a fim de acompanhar a comitiva do Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur em reuniões institucionais com o Carnival Group e a Royal Caribbean International, em Miami e com o presidente e CEO do Las Vegas Sand Corporation, Sheldon Adelson, em Las Vegas”, segundo requerimento que apresentou.



Trento afirmou inicialmente que não iria responder questões sobre suas relações com a família do presidente Jair Bolsonaro. Depois disse que conhecia Flávio de “eventos institucionais”.