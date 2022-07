Dilma e Mercadante representarão PT na posse de presidente da Colômbia

Entre as promessas de campanha de Petro estão u​ma reforma para que os superricos paguem mais impostos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O PT mandará representantes de peso para prestigiar a posse de Gustavo Petro e Francia Márquez como presidente e vice da Colômbia, em 7 de agosto.

Viajarão a Bogotá a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador do programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O esquerdista Petro recebeu o apoio explícito do PT e de Lula em sua campanha, na qual venceu um populista de direita no segundo turno.

Entre as promessas de campanha de Petro estão u​ma reforma para que os superricos paguem mais impostos, que seriam destinados a aplacar a pobreza, a realização de uma reforma agrária e o fortalecimento da economia no interior do país para enfraquecer as facções criminosas que atuam no narcotráfico.