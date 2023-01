DF receberá reforço policial de 10 estados e Força Nacional

Segundo Dino, 1,5 pessoas que participaram do ato foram detidas ou presas até esta tarde, sendo que 209 foram em flagrante

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino anunciou, nesta segunda-feira (09), que as forças policiais do Distrito Federal receberão o reforço de 10 estados e da Força Nacional.

“Esse contingente visa apoiar as providências que nós estamos adotando ao longo dessa semana, sobretudo na proteção à Esplanada, Praça dos Três Poderes. E, com isso, o contingente da polícia do Distrito Federal poder retornar às suas funções normais”, disse o ministro.

Ontem (08), um grupo pessoas contrárias ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Segundo Dino, 1,5 pessoas que participaram do ato foram detidas ou presas até esta tarde, sendo que 209 foram em flagrante e 1,2 mil estão sendo ouvidos pela Polícia Federal.

“Caberá ao Poder Judiciário dar resposta final quanto ao que ocorrerá com eles. Alguns serão submetidos à audiência de custódia, outros podem, eventualmente, receber o benefício da liberdade provisória”, explicou o chefe da pasta.