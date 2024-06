‘Desconheço essa nova joia’, diz Bolsonaro após PF identificar novo item em investigação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 12, que “desconhece” a existência de uma joia que a Polícia Federal encontrou em investigações nos Estados Unidos. Na terça, o delegado Andrei Rodrigues, o diretor-geral da PF, afirmou que foi identificada uma tentativa de venda desta joia por emissários do ex-presidente. O ex-chefe do Executivo, por sua vez, afirma que, se houve negociações para se desfazer do bem, isso não “chegou” até ele.

“Desconheço essa nova joia. Não sei nem o que é. Se teve algo nesse sentido (negociação), sequer chegou ao meu conhecimento. Sobre essa questão de presentes recebidos, havia muitas pessoas. Algumas informações me chegavam muito depois. E, por vezes, nem chegavam até mim”, disse Jair Bolsonaro em entrevista ao portal Metrópoles.

A informação sobre a nova joia é de Andrei Rodrigues, que promete uma conclusão da investigação até o fim deste mês. “Nessa diligência no exterior, com o FBI, descobrimos que houve a negociação de uma outra joia que não estava no foco dessa investigação. Não sei se a joia já foi vendida, se está na casa de joias. Mas houve um encontro de um novo bem que tentaram vender no exterior”, disse o diretor-geral à imprensa nesta terça. “Isso robustece a investigação que tem sido feita”.

A PF está investigando se Jair Bolsonaro se apropriou indevidamente de joias milionárias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro, um esquema revelado pelo Estadão.

