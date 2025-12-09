Menu
Deputados fazem exame de corpo de delito após retirada à força de Glauber da Câmara

Rogério Correia (PT-MG), Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) e Célia Xacriabá (PSOL-MG) estão entre os parlamentares que fizeram o exame

Redação Jornal de Brasília

09/12/2025 20h27

Deputado Glauber Braga. Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

ARTUR BÚRIGO
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Deputados que estavam ao lado de Glauber Braga (PSOL-RJ) no momento em que ele foi retirado à força da cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), fizeram exames de corpo de delito ao término da confusão.


Rogério Correia (PT-MG), Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) e Célia Xacriabá (PSOL-MG) estão entre os parlamentares que fizeram o exame após ficarem com escoriações provocadas pela ação da Polícia Legislativa no plenário.


O psolista havia se sentado na cadeira de Motta para protestar contra a decisão de pautar cassação de seu mandato.


Durante a confusão, a imprensa foi impedida de acessar o plenário e a transmissão ao vivo da TV Câmara foi interrompida.


O comportamento da Polícia Legislativa contrasta com a tolerância de Motta durante o motim bolsonarista para pressionar pela votação da anistia. A reação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inviabilizou o funcionamento do plenário da Casa por 30 horas.

