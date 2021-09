Deputados estaduais coletam assinaturas para abrir CPI da Prevent Senior na Alesp

A Prevent tornou-se alvo da CPI da Covid no Congresso Nacional depois que um grupo de médicos elaborou dossiê no qual denunciam estudos como “Kit Covid”

CAMILA MATTOSO

Deputados estaduais já coletaram 29 assinaturas para abrir uma CPI para investigar a operadora de planos de saúde Prevent Senior na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo.

São necessários 32 apoios para protocolar o pedido de abertura da comissão. A expectativa de entusiastas da ideia é que o número seja alcançado nesta segunda (27). A Prevent tornou-se alvo da CPI da Covid no Congresso Nacional depois que um grupo de médicos elaborou dossiê no qual denunciam que a Prevent usava seus hospitais como laboratórios para estudos com a hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado “Kit Covid”.

O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP), autor do requerimento da CPI na Alesp, diz que o objetivo é se aprofundar nas denúncias. “[Vamos] Investigar as denúncias sobre uso de kit covid, as mortes por covid não notificadas e a mudança de diagnóstico para retirar pacientes do isolamento”, afirmou Fiorilo ao Painel, da Folha de S.Paulo.