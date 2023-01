Deputados dos EUA pedem que FBI investigue Bolsonaro

Os parlamentares ainda pedem para que o visto diplomático de Bolsonaro seja revogado

Um grupo de deputados norte-americanos pediu, em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos Joe Biden, para que o visto diplomático do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) seja revogado para que o país não seja utilizado como “refúgio” para ele.

“Segundo nosso entendimento, já que o Sr. Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com um visto A-1, que é reservado para indivíduos em visitas diplomáticas ou oficiais. Como ele não é mais o Presidente do Brasil e tampouco exerce atualmente o cargo de oficial brasileiro, solicitamos que reavalie sua situação no país para verificar se há base legal para sua estada e revogue qualquer visto diplomático que ele possa possuir”, pedem os parlamentares.

Além disso, os parlamentares democratas ainda pediram que o Departamento de Justiça e o FBI investigue se os atos antidemocráticos ocorridos no último domingo (08), em Brasília, foram planejados ou financiados nos EUA.

“O Sr. Bolsonaro voou para a Flórida antes do final de seu mandato (…) e estamos preocupados com os relatos de que ele atualmente reside em Orlando. Os EUA não devem dar abrigo a ele ou a qualquer autoritário que tenha inspirado tamanha violência contra as instituições democráticas. (…)”, diz o documento assinado por 46 deputados.

No dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, dois dias antes do fim de seu mandato. O ex-presidente deixou o país em um voo das Forças Armadas Brasileiras e quebrou o rito de passagem da faixa presidencial ao seu sucessor.