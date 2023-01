Deputado pede que Dino seja responsabilizado por atos antidemocráticos

Até o momento, a Polícia Federal (PF) já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão em decorrência dos atos golpistas

Evair Vieira Melo (PP-ES) pede que seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar uma suposta responsabilidade de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, nos atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo (8).

Segundo o deputado, Dino tinha conhecimento do ato e nada fez para intervir em tempo hábil. “A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria afirmado que emitiu alertas diários, transparentes e apontando que ocorreriam manifestações com volume e violência, na semana anterior ao ocorrido”, diz o requerimento de CPI.

A Abin teria recebido uma notificação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a quantidade de ônibus sendo fretados com destino a Brasília. Entretanto, as forças de segurança teriam menosprezado o ato, que culminou nas barbáries ocorridas no último domingo.

De acordo com Evair, a única medida tomada por Dino foi a ordem para que agentes da Força Nacional fossem mobilizados para eventual acirramento da situação, com deslocamento de 150 homens, algo “muito aquém” do necessário.

Até o momento, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta, a Polícia Federal (PF) já lavrou 1.261 autos de prisão e apreensão em decorrência dos atos golpistas.