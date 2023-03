Deputado federal é bloqueado por Dino em rede social

Nikolas Ferreira é apoiador de Jair Bolsonaro e foi o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, com 1,5 milhão de votos

Na noite de ontem (26), o deputado federal Nikolas Ferreira publicou em seu Twitter um ‘print’ mostrando que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, o bloqueou na rede social. Com isso, o parlamentar fica impedido de seguir e ver as postagens do ministro.

Dino convidou o deputado federal para audiência na Câmara nesta terça-feira (28), por isso, Ferreira disse que ‘tá tudo bem’ ter sido bloqueado, já que se encontrarão pessoalmente amanhã.

Nikolas Ferreira é apoiador de Jair Bolsonaro e foi o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, com 1,5 milhão de votos. Além da imagem mostrando o bloqueio do ministro, ele publicou, em seguida, que essa será uma semana importante para o Brasil.