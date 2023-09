Deputadas trans e líder indígena integram lista de 100 lideranças do futuro da Time

A lista, divulgada nesta semana, é dividida em cinco categorias –artistas, “fenômenos”, inovadores, líderes e defensores de direitos

As deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) e a líder indígena Txai Suruí integram a Time100 Next, lista da revista Time que elenca cem lideranças em ascensão pelo mundo.

A lista, divulgada nesta semana, é dividida em cinco categorias –artistas, “fenômenos”, inovadores, líderes e defensores de direitos. Enquanto Hilton e Salabert integram a lista de líderes, Suruí está entre os defensores de direitos.

Para a Time, as duas deputadas federais, que são as primeiras parlamentares transexuais do Brasil, passaram por uma série de ameaças de morte e discursos de ódio em busca de maior espaço na política, mas não deixaram que essa realidade as limitasse e impedisse de chegar ao Congresso.

A líder indígena de 26 anos, que é colunista da Folha, recebeu destaque por seu trabalho contra os excessos cometidos pelo Brasil em temáticas como o meio ambiente, invasão ilegal de terras e as mudanças climáticas.

Nas redes sociais, Hilton, 30, e Salabert, 42, agradeceram a indicação. Elas afirmaram buscar mudar a representação política e mostrar que pessoas transexuais existem e merecem dignidade.

A Time100 Next é elaborada, segundo a publicação americana, para contar histórias inspiradoras, criando novas possibilidades para milhões de pessoas que hoje demandam mais espaço na sociedade.

As três lideranças não são as primeiras brasileiras a figurar no ranking. Em 2021, a cantora Anitta esteve na lista, na categoria de artistas.