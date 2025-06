Depois de Zema, Minas não merece Cleitinho ou Nikolas, diz Lula ao apoiar Pacheco para governo

ARTUR BÚRIGO E JOSÉ MATHEUS SANTOS

CONTAGEM, MG, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

A viagem desta quinta-feira (12) do presidente Lula (PT) a Minas Gerais serviu para construir um palanque à pré-candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao governo do estado.



Lula, que já vinha declarando publicamente seu apoio ao aliado, viu o ex-presidente do Senado fazer um discurso longo, de 29 minutos, e com teor político, considerado atípico para o perfil de Pacheco, durante evento em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.



No final da cerimônia, Lula afirmou que sai com a certeza de que tem um nome para governador de Minas.



“Depois desse governador que não vou citar o nome [referindo-se a Romeu Zema], esse estado não merece um Nikolas ou Cleitinho. Não é possível”, disse Lula, mencionando o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG).



Até o momento, a candidatura de Pacheco era vista como incerta entre apoiadores diante da falta de empolgação do próprio senador com a possibilidade. Lula chegou a comentar essa indefinição ao dizer que “chega uma hora que a gente não faz mais o que quer, a gente é empurrado pela causa”.



O discurso de Pacheco nesta quinta, porém, empolgou aliados que vinham incentivando sua candidatura. Prefeitos e parlamentares aliados estavam presentes no ato, que teve como finalidade a entrega de máquinas agrícolas do governo federal a municípios mineiros.



O parlamentar citou personalidades políticas históricas de Minas para mandar recados de forma indireta a adversários, como o governador Zema, Nikolas e Cleitinho.



Após Zema relativizar em entrevista à Folha o regime ditatorial que imperou no país de 1965 a 1985, Pacheco citou Tancredo Neves para afirmar que a ditadura militar no Brasil foi “inegável”.



“Um período em que pessoas foram torturadas, assassinadas, perseguidas e tivemos nele [Tancredo] a altivez de defender a democracia”, disse Pacheco.



O ex-presidente do Senado diz que a política mineira passa por “momentos difíceis” de quebra de liturgua e de movimentos antipolítica, fomentados por publicações nas redes sociais -território dominado por nomes como Nikolas e Cleitinho.



“Esse estado que tem essa tradição política de desenvolver, progredir e defender a liberdade não pode se contentar com a política feita através de um videomaker de TikTok ou de rede social”, disse.



O segundo evento da agenda de Lula em Minas foi acertado para promover um programa de Pacheco para a entrega de máquinas agrícolas. Na cerimônia pela manhã, em Mariana, o senador não discursou, mas viu ministros citarem sua candidatura, e o presidente chamá-lo de “meu governador”.