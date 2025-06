Lula diz que Bolsonaro estava ‘quase se borrando’ em depoimento no STF

ARTUR BÚRIGO E JOSÉ MATHEUS SANTOS

CONTAGEM, MG, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (12), que Jair Bolsonaro (PL) estava “quase se borrando” durante interrogatório, no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo que apura uma tentativa de golpe no qual o ex-presidente estaria envolvido.



“O ex-presidente mentia 11 vezes por dia e vocês viram a desfaçatez dele em depoimento. Esse país não merece isso, é um país de gente séria”, disse Lula em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.



“Ele é um covardão. (…) Ele estava com os lábios secos, estava quase se borrando. É muito fácil ser corajoso dentro de casa, falando mal dos outros”, afirmou o petista durante evento para entrega de máquinas agrícolas para prefeituras de Minas Gerais.



O interrogatório de Bolsonaro acontece na terça-feira (10) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente negou, na ocasião, que tenha discutido planos para dar um golpe de Estado após a vitória de Lula na eleição presidencial de 2022, mas admitiu ter discutido com chefes das Forças Armadas alternativas -segundo ele, dentro da Constituição.



O ex-presidente disse que, “em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional”. “Abandonamos e enfrentamos o ocaso do nosso governo.” Mas admitiu ter visto de “modo rápido”, em uma “tela”, documento apresentado durante reunião com chefes militares e disse, em seguida, que foi levantada a ideia sobre um “estado de sítio”, mas que nada foi para frente.



Esta foi a primeira vez que Bolsonaro esteve diante do ministro Alexandre de Moraes para ser interrogado na condição de réu. Foram duas horas e sete minutos de depoimento, em que o ex-presidente respondeu a perguntas formuladas por Moraes, pelo ministro Luiz Fux, pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e por advogados.