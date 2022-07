“Democracia já”, pede Simone Tebet em convenção do MDB

O partido realiza hoje a convenção nacional via Zoom e a votação para confirmação das candidaturas ainda está em andamento

Elisa Costa

[email protected]

Em reunião plenária virtual realizada na Fundação Ulysses Guimarães, no Lago Sul, lideranças e deputados do Movimento Democrata Brasileiro (MDB) participam da convenção nacional da sigla. A solenidade tem o objetivo principal de aprovar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República, que em discurso pediu: “Democracia já”.

Na abertura da convenção, Simone defendeu a democracia e criticou o ódio gerado pelo confronto entre apoiadores de Lula e Bolsonaro: “O Brasil nunca precisou tanto desse partido, da nossa voz e da nossa força. O nosso amor incondicional vai destruir esse ódio e unificar o Brasil”. A presidenciável deve contar com o apoio da federação PSDB-Cidadania, que realiza convenção regional no próximo dia 31.

Atualmente, a senadora é a única que representa a chamada “terceira via” – aquela que se contrapõe a Lula e a Bolsonaro – já que Sérgio Moro (União Brasil), Alessandro Vieira (PSDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e João Dória (PSDB) desistiram de concorrer à presidência. No Distrito Federal, o MDB mantém Ibaneis Rocha como pré-candidato a governador.

Ao tomar a fala, o presidente do MDB Pernambuco, deputado Raul Henry declarou seu apoio à Simone Tebet: “Nossa candidata reúne todos os atributos que a população quer: competência, integridade e compromisso com o Brasil. 30% da população brasileira não se definiu ainda e rejeita a polarização no Brasil, mas estamos cumprindo um papel histórico”.

O evento comentou sobre a inflação no país e a dificuldade de diversas famílias em colocar comida na mesa. Foi falado ainda sobre a importância de programas sociais e do desenvolvimento sustentável. Para reforçar o apoio à Tebet, ainda participaram da convenção a prefeita de Pitangui (MG), Maria Lúcia, o governador do Pará, Helder Barbalho, o senador José Alberto Fogaça, a presidente do MDB Mulher, Kátia Lôbo, entre outros nomes.

Gabriela Manssur, promotora de justiça e idealizadora da Ouvidoria da Mulher no MDB, ressaltou a candidatura de Tebet: “Simone trabalha mostrando a importância da nossa representatividade. É a doçura, a competição e a beleza da mulher brasileira”. Na oportunidade, ainda elogiou a agremiação e a autenticidade da política adotada.

Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar os eventos nacionais e estaduais, com o intuito de anunciar candidatos ao pleito e coligações. Após esse período, as legendas têm até o dia 15 de agosto para registrar as chapas na Justiça Eleitoral e a partir do dia 16, os candidatos já podem fazer campanha, ou seja, pedir votos e divulgar os números usados na urna.