Datafolha em São Paulo: Haddad tem 36%; Tarcísio, 22% e Rodrigo Garcia, 19%

Líder nas pesquisas de intenção de voto na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 36% e mantém a primeira posição na última pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira, 15. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em seguida com 22% e está tecnicamente empatado dentro da margem de erro com o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 19%.

O principal avanço foi de Garcia, que apareceu quatro pontos acima em relação ao levantamento anterior, do dia 1º de setembro, quando tinha 15%. Tanto Haddad (que tinha 35%) como Tarcísio (que tinha 21%) oscilaram um ponto para cima nessa comparação.

Antonio Jorge (DC), Carol Vigliar (UP), Elvis Cezar (PDT), Altino Júnior (PSTU) e Vinicius Poit tiveram 1% das intenções de voto. Edson Dorta (PCO) não pontuou. 11% dos entrevistados dizem não votar em nenhum nome e 7% não responderam.

O ex-prefeito de São Paulo também lidera na pesquisa de rejeição Ele oscilou um ponto para baixo em comparação à pesquisa anterior e agora tem 35% de desaprovação entre os paulistas; Tarcísio está na segunda posição, com 27% e apareceu três pontos acima. Garcia surge na sexta posição, com 17% e tem menor desaprovação que Altino Júnior(21%), Elvis Cezar (18%) e Antonio Jorge (18%). O governador oscilou um ponto para cima no índice.

Esse foi o primeiro levantamento após o debate entre os candidatos ao governo paulista realizado nesta terça-feira, marcado por ofensas verbais do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP), da base de apoio a Tarcísio, à jornalista Vera Magalhães num evento que teve um confronto respeitoso entre os três melhores ranqueados nas pesquisas recentes.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi realizada entre 13 e 15 de setembro e entrevistou 1 808 eleitores presencialmente em 74 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06078/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

