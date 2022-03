Dallagnol recebe R$ 300 mil de “ajuda” para pagar indenização a Lula

Deltan publicou em suas redes sociais comemorando e agradecendo pelo apoio. “Pessoal, o que vocês estão fazendo é incrível”, escreveu

O ex-procurador da Justiça Deltan Dallagnol (Podemos) tem recebido diversas transferências via Pix para “ajudá-lo” a pagar a indenização ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o próprio ex-procurador, o valor já supera R$ 300 mil.

Deltan publicou em suas redes sociais comemorando e agradecendo pelo apoio. “Pessoal, o que vocês estão fazendo é incrível”, escreveu.

Pessoal, o que vocês estão fazendo é incrível: o valor recebido em doações que não pararam de entrar por toda a noite já superou e MUITO o valor da condenação injusta do STJ para que eu indenizasse Lula. Confere no vídeo!https://t.co/XUBvh0M0jo — Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 24, 2022

Na última terça-feira (22), a Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que Dallagnol, deve pagar uma indenização de R$ 75 mil a Lula. “O valor recebido em doações, que não pararam de entrar por toda a noite, já superou e MUITO o valor da condenação”, finalizou Dallagnol.

Contrários

Porém, nem todos que enviaram algum valor para o ex-procurador são apoiadores. O servidor público Érico Grassi publicou, também em suas redes sociais, um print onde ele envia R$ 0,13 para Dallagnol e escreve “Chupa, que a cana é doce, meu filho!”.

Segundo Grassi, ao menos outros dois amigos enviaram o mesmo valor, acompanhado de “mensagens de ‘afeto.”. “Foi de coração!! Tenho ajudado muita gente desempregada por aí. A crise está feia. Com ele não seria diferente”, brincou, finalizando o que ele chamou de “protesto divertido. “Rendeu belas gargalhadas entre meus amigos”

Lula

Mesmo com a vitória, Lula criticou a decisão do STJ e disse, em entrevista à Rádio Super Notícias, de Minas Gerais, neste quinta-feira (24), que eles foram “condescendentes” com o ex-procurador. Inicialmente, o valor pedido pelo ex-presidente era de R$ 1 milhão.

“Eu não tenho ódio, eu estou leve. Mas isso não quer dizer que eu vou esquecer o que aconteceu comigo e com a minha família. Eu ainda vou abrir alguns processos contra as pessoas que espalharam tanta mentira contra mim. Não vai ser agora, no meio da campanha eleitoral, mas vai acontecer. Eu fiquei satisfeito com a condenação de ontem no caso do PowerPoint. Eu tinha pedido R$ 1 milhão, os juízes disseram que ele não ganha tanto assim e foram condescendentes. Mas já está bom.”

Lula ainda disse que a imprensa brasileira deveria se retratar com ele, assim como o Ministério Público. “As pessoas que fizeram acordos com revistas, jornais, TVs, para passar informação falsa: isso não pode ficar por isso mesmo. Eu tive 13 horas de matérias contra mim no Jornal Nacional em 9 meses. A Globo deveria pedir ao Bonner que faça um editorial, dizendo que a emissora foi enganada pela força-tarefa de Curitiba. E eu espero também que o próprio Ministério Público repare essas situações, porque uma instituição dessa importância não pode fazer denúncia sem prova para ganhar manchete. Não pode acontecer de novo o que essa meninada messiânica fez contra mim”, finalizou o ex-presidente.

Decisão

Deltan foi acusado de “ataques à honra” de Lula durante entrevista, onde divulgou uma denúncia do tripléx em Guarujá, em São Paulo, e utilizou uma apresentação de PowerPoint.

Na ação, a defesa afirmou que a entrevista “se transformou em um deprimente espetáculo de ataque à honra à imagem e à reputação” do ex-presidente.