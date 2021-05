CPI: senadora Eliziane Gama acusa Pazuello de mentir

Assessoria do Pazuello recomendou que o ex-ministro permanecesse em silêncio

Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, nesta quarta-feira (19), a senadora Eliziane Gama (CIDADANIA) acusou o ex-ministro Eduardo Pazuello de mentir. Na ocasião, a senadora questionou Pazuello sobre a demora em receber o avião cargueiro dos Estados Unidos, que estava carregado com oxigênio e deveria abastecer Manaus-AM. Em resposta, Pazuello afirmou que não havia sido informado acerca da chegada do carregamento.

Em seguida, Eliziane apontou uma documentação do Ministério da Saúde, dada como resposta à deputada Perpétua Almeida (PCdoB), para justificar as ações da pasta na época, em relação ao carregamento. Nesse momento, a senadora foi interrompida pelo presidente da CPI, Omar Aziz, e a assessoria do Pazuello recomendou que o ex-ministro permanecesse em silêncio.

Durante a CPI, Pazuello foi questionado diversas vezes acerca de sua gestão no período em que o estado do Amazonas havia se tornado o epicentro da pandemia.