CPI retoma depoimentos mirando Caso Covaxin

Após uma semana sem receber depoentes, comissão deve ouvir Marcos Tolentino e Marconny Albernaz de Faria

Após uma semana sem depoimentos devido ao feriado do Dia da Independência, a CPI da Pandemia volta a ouvir pessoas nesta semana. A comissão está próxima do fim de seus trabalhos, e o relator Renan Calheiros (MDB-AL) deve entregar o relatório final na segunda quinzena deste mês.

Neste retorno, a CPI segue investigando o chamado Caso Covaxin. Os senadores querem saber mais sobre a suspeita negociação entre Ministério da Saúde, Precisa Medicamentos e FIB Bank para a compra do imunizante indiano, que acabou não se concretizando.

Nesta terça-feira (14), deve ser ouvido o empresário Marcos Tolentino da Silva, que já deveria ter sido ouvido, mas conseguiu adiar o depoimento. Tolentino é acusado de ser sócio oculto da FIB Bank, empresa que se apresentou como fiadora no contrato da Precisa e que, apesar do nome, não é uma instituição financeira. Ele seria ligado ao deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, apontado como articulador de negociações sob suspeita de irregularidades.

Na quarta (15), está marcada a oitiva de Marconny Albernaz de Faria. Este, segundo senadores, teria atuado como lobista para viabilizar o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. Marconny deveria ter sido ouvido pela CPI em 2 de setembro, mas na véspera apresentou um atestado médico e não compareceu à audiência. Ele também havia recorrido ao STF para não depor, mas o pedido foi negado.