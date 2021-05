CPI: Renan cita holocausto, e senadores repreendem

Os senadores Fernando Bezerra, Marcos Rogério e Flávio Bolsonaro se irritaram com a introdução de Renan

A CPI da Covid ouve nesta terça-feira (25) a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Após Mayra se apresentar, o relator Renan Calheiros (MDB-AM), antes de começar a perguntar, citou o genocídio cometido por nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial que matou cerca de seis milhões de judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos etc.

A introdução irritou senadores. O senador Fernando Bezerra (MDB-PE), com tom de voz alterado, interrompeu Renan. Depois, Marcos Rogério (DEM-RO) e Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também tentaram impedir o relator de continuar a citação.

Depois, o senador Omar Aziz (PSD-AM) também repreendeu Renan e pediu silêncio aos senadores. Quando Flávio interrompeu novamente, Aziz ameaçou cortar o som dos parlamentares enquanto Mayra respondia.

A sessão prossegue. Assista: