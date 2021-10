CPI da Covid ouve diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde

A convocação de Paulo Rebello Filho se deve a esclarecimentos sobre ações que a agência reguladora tomará diante das denúncias contra a operadora Prevent Senior

O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello Filho deve ser ouvido nesta quarta-feira (6) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

A convocação de Rebello Filho se deve a esclarecimentos sobre as ações que a agência reguladora, responsável por fiscalizar a atuação de operadoras de plano de saúde, tomará diante das denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior.

Suspeita de participar de um “gabinete paralelo” do Palácio do Planalto, a Prevent Senior é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid-19 e de pressionar médicos a prescreverem remédios sem eficaz comprovada contra a doença.

No dia 22 de setembro, o diretor-executivo da Prevent Senior negou à CPI que a operadora tenha omitido os dados durante a realização de um estudo no qual foram aplicados medicamentos ineficazes, além de negar também uma fraude em estudo realizado para testar eficácia da hidroxicloroquina no combate à Covid-19.

Diante das acusações, os senadores também pretendem questionar Paulo Roberto sobre o seu relacionamento com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, investigado pela CPI.

Paulo Rebello Filho foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde, quando Ricardo Barros era ministro da Saúde do governo do ex-presidente Michel Temer.