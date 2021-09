Covid-19: Ministério da Saúde afirma que 90% da população adulta está vacinada

O Ministério da Saúde distribuiu 22 milhões de doses de vacinas desde quarta-feira (15) da semana passada

Com cerca de 143 milhões de brasileiros vacinados contra a covid-19, o Brasil bateu, nesta terça-feira (21), a marca de 90% da população com a primeira dose, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde distribuiu 22 milhões de doses de vacinas desde quarta-feira (15) da semana passada. Todos os estados e Distrito Federal recebem 11,6 milhões de doses da Pfizer/BioNTech, 6,4 milhões da Coronavac, 4,4 milhões da Astrazenca/Fiocruz e 16,1 mil doses da Janssen.

A partir dessas distribuições, a pasta começa a enviar doses para novas etapas da campanha de vacinação, como a dose de reforço e a redução do intervalo da Pfizer.

Mostrando o resultado das vacinas, a média móvel dos casos e das mortes tem tido quedas de mais de 70%. Desde o começo da campanha, em janeiro deste ano, cerca de 141 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a quase 90% da população maior de 18 anos.