Costa diz que caso ‘Daniela do Waguinho’ não tem nada de relevante

Rui Costa avaliou que não há “nada relevante ou substantivo” que justifique qualquer preocupação do governo com a ministra Daniela Carneiro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, avaliou nesta sexta, 6, que não há “nada relevante ou substantivo” que justifique qualquer preocupação do governo neste momento com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Waguinho. Ela foi a deputada federal mais votada do Rio em 2022 e teria recebido abertamente apoio das milícias durante a campanha eleitoral.

“O assunto não foi abordado”, relatou Costa durante entrevista coletiva. De acordo com ele, como não há nada que possa ser atribuído à ministra de errado, o assunto não está na agenda do governo. “Inimigos querendo me queimar, mas não irão conseguir”, escreveu a ministra na quarta-feira, 4, em uma mensagem de WhatsApp flagrada pela reportagem do Estadão/Broadcast.

Segundo apuração do Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, uma ala do União Brasil, partido de Daniela, quer trocá-la porque ela não foi uma indicação da bancada da Câmara. O nome da ministra foi sugerido pelo presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE), e pelo senador Davi Alcolumbre (AP).

Estadão Conteúdo