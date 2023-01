Construção de terceiras faixas em rodovias deve estar em plano, indica ministro

O plano para os 100 primeiros dias de trabalho que será apresentado nesta terça-feira, 17, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho

O plano para os 100 primeiros dias de trabalho que será apresentado nesta terça-feira, 17, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, deve incluir a construção de terceiras faixas em rodovias federais. A indicação foi dada nesta segunda-feira, 16, pelo ministro, em entrevista ao telejornal Bom Dia AL.

“Vou lançar um plano de 100 dias no ministério, vamos ampliar investimentos em rodovias, vamos garantir a facilitação do escoamento da safra, acompanhar o período de chuvas, fazendo obras em pontos críticos (…) E vamos fazer terceiras faixas em muitos pontos onde ocorrem mais acidentes”, disse o ministro.

A ideia de um programa de construção de terceiras faixas em rodovias não duplicadas, onde não há viabilidade para concessão, vem sendo pensada desde a gestão do ex-ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio.

Antes das eleições, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sampaio chegou a dizer que daria um pontapé inicial no plano ainda em 2022.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), além do orçamento robusto aprovado para 2023 – de cerca de R$ 20 bilhões – Renan Filho terá cerca de R$ 2,5 bilhões que foram empenhados no fim do ano passado para iniciar a agenda de obras prioritárias.

O governo Lula conseguiu ampliar o espaço para investimentos públicos em relação à administração de Bolsonaro após a aprovação da PEC da Transição.

