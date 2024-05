Consórcio do Nordeste e Correios fazem parceria para doações ao RS

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Consórcio do Nordeste, que reúne os nove estados da região, e os Correios assinaram nesta quarta-feira (8) um termo de cooperação para transporte de doações ao Rio Grande do Sul

Formalizaram o documento a presidente do Consórcio, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e o dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Com a parceria, todas as agências dos Correios na região vão receber doações, que serão transportadas de forma gratuita para o Rio Grande do Sul.

“Essa é uma iniciativa importantíssima e urgente para que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul tenham seu sofrimento amenizado. O povo nordestino tem sido muito solidário neste momento de dificuldade e nós temos o dever de fazer com que todas as doações cheguem rápido ao território gaúcho”, disse Bezerra.

Para Santos, a principal missão dos Correios é integrar o Brasil. “Somos a única empresa com presença em todas as cidades e colocamos nossa estrutura à disposição da população neste momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, conforme a diretriz do presidente Lula, e a parceria com o consórcio irá potencializar ainda mais essa atuação”.

O Consórcio do Nordeste é formado sobretudo por governadores pertencentes a partidos de esquerda, em contraste com o que reúne estados de Sul e Sudeste, formado em sua maioria por governadores de centro e direita.