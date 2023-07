Confira quais órgãos receberam mensagens da Abin sobre o 8 de janeiro

Os dados foram obtidos com exclusividade pelo site Congresso em Foco do UOL

Um dos mais esperados documentos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, o relatório criado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), monta uma relação dos atos de 8 de janeiro em um compilado de 29 mensagens que foram mandadas em dois grupos de Whatsapp para 39 representantes de órgãos das Forças Armadas, da Segurança Pública, três ministérios (Defesa, Infraestrutura e Justiça), três agências do governo, além da Câmara dos Deputados, o Senado, entre outros. O site do UOL, Congresso em Fogo conseguiu com exclusividade os dados. A CPMI aprovou um pedido para a Abin que analisa os eventos que iniciaram os atos do dia 08 de janeiro.

O documento com data do dia 22 de junho de 2023, consta a relação completa dos alertas emitidos às vésperas e durante o dia 8 de janeiro de 2023, além de outra relação de integrantes dos órgãos públicos que receberam os alertas. A CPMI aprovou um pedido para a Abin que analisa os eventos que iniciaram os atos do dia 08 de janeiro.

Segundo o documento, um dos grupos de WhatsApp, criado e administrado pela Abin em 23 de novembro de 2019 e nomeado de “CONSISBIN” (Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência), mostra que os representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram avisado, assim também como os representantes de órgãos de vigilância, inteligência e de trânsito.

Mensagens do grupo “CONSISBIN”, mostram que os avisos de possíveis manifestações em capitais e rodovias começaram a ser enviadas em 2 de janeiro de 2023. Já no dia 5 de janeiro, uma mensagem foi enviada para alertar sobre os protestos contra o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Em 7 de janeiro outro grupo foi criado, com administração da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SI/SSP/DF) e batizado de “CIISP (Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública) – Manifestação”, com 16 representantes de órgãos da Polícia Civil e Federal, o Senado, a Câmara, Centros de Inteligência, a própria ABIN e o GSI.

A partir deste momento até o dia dos atos, ambos os grupos começaram a mandar mensagens de alertas para os órgãos entre eles o Exército e entes do Distrito Federal responsáveis pela segurança pública da Praça dos Três Poderes.

Órgão e Instituições que participaram dos grupos de WhatsApp:

CONSISBIN (Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência)

Centro de Inteligência do Exército (CIE);

Centro de Inteligência da Marinha (CIM);

Assessoria de Inteligência de Defesa do Ministério da Defesa (AID/MD);

Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DINT/SEOPI);

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Ministério da Infraestrutura (MINFRA);

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Quem recebeu as mensagens do CONSISBIN:

Por uma questão de sigilo, o nome dos representantes foi apagado com tarjas pretas no documento

AID/MD – Tenente Coronel – Chefe da Inteligência de Defesa do Ministério da Defesa

AID/MD – General de Brigada – Chefe de Assessoria de Inteligência de Defesa

Anatel – Especialista em Regulação – Gerente de Controle de Obrigações de Qualidade

ANTT – Oficial da Abin – Coordenador Geral de Inteligência e Contra Inteligência

ANTT – Inspetor da Polícia Rodoviária Federal – Coordenador de Inteligência

ANTT – Técnico em Regulação de Serviço de Transporte Terrestre – Coordenação de Contra Inteligência

CIE/MD – Coronel – Chefe da Divisão de Inteligência

CIM/MB – Capitão de Mar e Guerra – Analista de Inteligência

CIM/MB – Chefe do Departamento de Contra Inteligência

DINT/SEOPI/MJ – 3º sargento da PM/AM – Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas da SEOPI

EB – Tenente Coronel – Comandante do 6º Batalhão de Inteligência Militar

EB – Assessoria de Inteligência – CIE

GSI/PR – Oficial de Inteligência da ABIN – Assessoria técnica do GSI/PR

CIM/MB – Contra Almirante – Diretor do Centro de Inteligência da Marinha

Mintra – Oficial de Inteligência da ABIN – Coordenador Geral de Pesquisas e Informações Estratégicas

SSP/DF – Delegado da Polícia Civil do DF – Subsecretário de Inteligência da SSP-DF

Grupo de Whatsapp CIISP Manifestações,

Polícia Civil do Distrito Federal;

Comando de Policiamento Regional Metropolitano da Polícia Militar do Distrito Federal (CPRM/PMDF);

Serviço de Análise Estratégica da Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal (SAE/DIP/DPF);

Diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DINT/SEOPI/MJ);

Unidade de Inteligência Operacional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Unint/DETRAN/DF);

Supremo Tribunal Federal (STF);

Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e

Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT/DF);

Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Senado Federal;

Câmara dos Deputados;

Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (CI/PMDF);

Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e

Centro de Produção Análise Difusão e Segurança da Informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (CI/MPDFT)

