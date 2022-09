Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta (29)

A maioria dos candidatos tem como compromisso único do dia a participação no debate da Globo, a partir das 22h30

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quinta. Maioria dos candidatos têm como única agenda debate que será transmitido pela TV às 22h30. Os que não participam têm caminhadas, lives e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 22h30 participa no debate da Globo.

Constituinte Eymael (DC): agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): às 22h30 participa no debate da Globo.

Jair Bolsonaro (PL): às 22h30 participa no debate da Globo.

Leo Pericles (UP): às 6h faz caminhada no centro do Rio, às 12h30 participa de debate no DCE da UFRJ e às 15h30 participa de caminhada na Zona Sul do Rio.

Lula (PT): às 22h30 participa no debate da Globo.

Padre Kelmon (PTB): às 8h concede entrevista para o Jornal da Cidade On-line e às 22h30 participa no debate da Globo.

Simone Tebet (MDB): às 22h30 participa no debate da Globo.

Sofia Manzano (PCB): às 14h participa de sabatina no DCE da PUC-RJ, às 18h realiza live com o podcast Na Banguela e às 22h participa de react do debate na Globo com o Cordilheira Cultural.

Soraya Thronicke (União): às 22h30 participa no debate da Globo.

Vera (PSTU): às 6h30 participa de conversas com operários em obra da construção civil em Belém, às 9h faz panfletagem na Av. Presidentes Vargas em Belém e às 18h participa do evento Quinta Socialista no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém.

Com informações da Agência Brasil