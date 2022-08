Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta (24)

Lançado oficialmente o período de campanha eleitoral, confira a agenda dos 12 candidatos à presidência desta quarta

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para esta quarta. Candidatos fazem campanha nas regiões Sul, Sudeste e Norte e têm atividades de campanha bem diversificadas.

Ciro Gomes (PDT): às 8h30, faz caminhada na Vila Nova Esperança. Às 10h30, inaugura o comitê do candidato do PDT ao governo do Paraná. Ambos os eventos são em Curitiba. Às 15h30, faz caminhada da Praça da Alfândega até a Esquina Democrática, em Porto Alegre.

Constituinte Eymael (DC): terá agenda interna.

Felipe D’Avila (Novo): não terá compromissos públicos.

Jair Bolsonaro (PL): às 16h, participa de motociata saindo da Praça da Pampulha e comício na Praça da Liberdade em Belo Horizonte.

Léo Péricles (UP): às 7h30, fará campanha na entrada da Universidade Federal do Pará (UFPA), às 14h participará de um encontro com mulheres e às 16h30 vai conversar com a população na Praça do Operário. Todos os compromissos serão em Belém.

Lula (PT): vai gravar material para horário eleitoral.

Pablo Marçal (Pros): às 10h30, participa de sabatina a promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN. Às 14h, dá entrevista para Rica Perrone e, às 17h, faz adesivaço no Rio de Janeiro.

Roberto Jefferson (PTB): candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): às 10h30, tem encontro com a Fundação Abrinq para assinatura do termo de compromisso do Programa Presidente Amigo da Criança. Às 15h, tem um encontro com pesquisadores e acadêmicos. Os dois eventos são em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): agenda não informada.

Soraya Thronicke (União): às 10h, gravação de material de propaganda eleitoral em São Paulo. Às 19h, em Porto Alegre, participa da inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul.

Vera (PSTU): às 10h30, participa de sabatina promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN. Às 13h, participa de reunião com estudantes da PUC-RJ.

Com informações da Agência Brasil