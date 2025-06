‘Condenar Bolsonaro é o passo mais fácil; desafio será convencer população’, diz

São Paulo, 23 – O consultor político Fabiano Lana afirma que uma eventual condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF) é o “passo mais fácil” do processo e que o desafio será convencer quase metade da população do País que o ex-presidente estava equivocado.

Lana lançou virtualmente na terça-feira, 24, o livro “Brasil acima da lucidez: uma investigação jornalístico-filosófica sobre o Brasil e os brasileiros”. A obra foi encomendada pelo selo português Edições 70, do grupo editorial Alta Books, com base nas colunas do analista no Estadão. O livro pode ser encontrado nas livrarias desde então.

“O pior caminho numa provável condenação do Bolsonaro, se a gente quiser unir o País, é tripudiar”, defende o autor. “Temos que tentar convencer as pessoas de que talvez ele tenha ido longe demais, mas não necessariamente que o outro lado [da discussão] é uma pessoa equivocada”, argumenta Lana, que defende uma punição rigorosa ao ex-presidente caso as “fortes suspeitas” que pesam contra ele sejam comprovadas.

No livro de 240 páginas, ele lança mão de sua experiência como repórter e do mestrado em filosofia pela Universidade de Brasília (UnB) em busca de explicar o que é o Brasil dos dias atuais.

No caminho, utiliza conceitos de pensadores diversos como Nietzsche, Marx e Raymond Aron para abordar os fatos da história recente do País e investigar as raízes da sociedade brasileira.

A polarização política que divide o País perpassa a obra. Em uma tentativa de apresentar uma solução, Lana propõe que debates políticos sejam abordados a partir do que ele chama de “suspensão das premissas”: um lado da discussão deve sempre considerar a possibilidade de estar errado em suas premissas, enquanto o outro precisa estar disposto a fazer o mesmo com suas convicções.

“Quando você julga alguém de maneira muito pesada, você o reduz uma pessoa, que tem tantas dimensões, a uma só”, afirma Lana. Ele é o primeiro a reconhecer que trata-se de um passo em “direção à utopia”.

O lançamento presencial da obra ocorrerá no dia 4 de julho, no shopping CasaPark, em Brasília.

Estadão Conteúdo