Condenados, Tadros e secretária são afastados da CNC

O presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, foi afastado do cargo após ser condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Segundo a decisão, publicada nesta sexta-feira (29), além de perder as funções públicas, ele também está suspenso de seus direitos políticos e proibidos de contratar o serviço público por 10 anos.

Além do então presidente, a secretária-geral Simone Souza Guimarães também foi condenada e será afastada do cargo. As outras penalidades também serão impostas à ela, mas com tempo reduzido.

Assim, quem deve ficar no lugar de Tadros é o 1º vice-presidente, Valdeci Cavalcante.

Tadros e Guimarães são acusados por beneficiarem uma empresa que seria ligada à familiares. Ambos ainda podem entrar com recurso.

Ainda de acordo com as investigações do Ministério Público, a empresa Tropical Comércio Derivados de Petróleo teria fechado um contrato com a confederação para a locação de um imóvel por R$ 18 mil.

