Com Reforma Tributária, CPMI e mais, Senado terá semana cheia

Dessa vez, o depoimento da CPMI será com o coronel Fábio Augusto Vieira, que chefiava a Polícia Militar do DF no dia dos ataques

A última semana de agosto começou, e com ela, foi divulgada a programação do plenário do Senado, que receberá pautas importantes como a Reforma Tributária, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de 8 de Janeiro e discussões sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Sobre a Reforma Tributária, Jaques Wagner, líder do Governo no Senado, disse esperar uma sessão longa nesta terça-feira (29). Já Pacheco, presidente da Casa, disse que todos os governadores foram chamados para manifestar suas posições em relação ao tema.

Também nessa terça, a CPMI volta a se reunir para desvendar os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro deste ano. Dessa vez, com depoimento do coronel Fábio Augusto Vieira, que chefiava a Polícia Militar do DF no dia dos ataques.

Na quinta (31), quem depõe é o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Para completar, pode pode ser votado o projeto que devolve ao governo o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).