CNT/MDA: 36% têm medo de reeleição de Bolsonaro; 30,5% temem volta de Lula

Dentro deste cenário de mapeamento do principal medo dos eleitores acerca da disputa eleitoral ao Planalto, apenas 22,3% não têm medo

De acordo com pesquisa CNT/MDA, para as eleições presidenciais de 2022, 36% dos entrevistados têm medo de uma possível continuidade do governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Ao mesmo tempo, 30,5% dos questionados pelo levantamento temem uma eventual volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dentro deste cenário de mapeamento do principal medo dos eleitores acerca da disputa eleitoral ao Planalto, apenas 22,3% não têm medo sobre qualquer possível resultado para este ano. Para 5,5%, o temor é pela vitória de qualquer um entre os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, 3,2% possuem receio da vitória de “outro candidato ou candidata” e 2,5% não souberam ou não responderam.

O levantamento também apontou que Lula possui 43,4% das intenções de voto à Presidência, ante 34,8% de Bolsonaro.

A pesquisa consultou 2.002 eleitores, presencialmente, entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

O código de registro na Justiça Eleitoral é BR 06984/2022

Estadão Conteúdo