Bolsonaro pode ficar sem palanque em Alagoas, estado de Arthur Lira

Fábio Zanini

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ficar sem um palanque em Alagoas, terra do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Aliado do chefe do Executivo, ele tem conversado com o senador Rodrigo Cunha (União-AL) e pode apoiá-lo ao governo do estado.

O martelo não foi batido porque Cunha ainda avalia a composição da sua chapa. Ele mantém conversas com a deputada estadual Jó Pereira, prima de Lira, para entrar na chapa como vice. Também tenta atrair Davi Davino (PP) para disputar a vaga no Senado.

O senador foi mais um que deixaram o PSDB nesta sexta-feira (1) e filiou-se ao União Brasil. Ele já afirmou a aliados que não pretende dar palanque a Bolsonaro, de quem é extremamente crítico.

A alternativa para Bolsonaro poderia ser o senador Fernando Collor (Pros-AL), mas ele não confirmou se será candidato ao governo, ou à reeleição.