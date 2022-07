Ciro Gomes e Marina Silva assinam manifesto em defesa da democracia

A Carta em Defesa da Democracia uniu signatários de diferentes linhas políticas pela preservação do Estado Democrático de Direito no País

O ex-ministro e candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) e a ex-ministra Marina Silva (Rede), que disputará uma vaga à Câmara, usaram as redes sociais para anunciar que assinaram a Carta em Defesa da Democracia. O manifesto já soma mais de 450 mil adesões.

“Pessoal, assinei o manifesto em defesa da democracia. É importante que todos façam o mesmo. Vamos mostrar a Bolsonaro e aqueles que ameaçam o estado democrático que estamos juntos”, informou Ciro no Twitter, nesta sexta-feira, 29. “Junto com 300 mil brasileiros, assino a Carta em Defesa da Democracia da Faculdade de Direito da USP. A democracia brasileira está em risco e precisamos nos unir!”, escreveu Marina na mesma rede.

Divulgada na terça-feira, 26, a Carta em Defesa da Democracia uniu signatários de diferentes linhas políticas pela preservação do Estado Democrático de Direito no País. O documento foi organizado na Faculdade de Direito da USP como resposta aos ataques promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o processo eleitoral brasileiro.

Antes de ser aberto para assinatura ao público em geral, o documento foi assinado por docentes da USP e de outras instituições, por ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), artistas, jornalistas, empresários e juristas. Durante a convenção do PP na Câmara em Brasília nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro debochou do manifesto, ao qual classificou como “cartinha”.

Estadão conteúdo