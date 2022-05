Ciro Gomes contrai Covid e suspende atividades de pré-campanha

Na última semana, Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice na chapa de Lula (PT), também contraiu Covid

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, anunciou a suspensão das atividades da pré-campanha nesta segunda-feira (9) por ter recebido diagnóstico positivo de Covid-19. “Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha”, afirmou.

“Peço aos que tiveram contato mais próximo comigo, nos últimos dias, que façam seus testes mesmo se não estiverem apresentando sintomas. E recomendo a todos que se cuidem, pois a pandemia não acabou!”, afirmou. Em outubro de 2020, Ciro Gomes também chegou a contrair Covid.

Na última semana, Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice na chapa de Lula (PT), também contraiu Covid, o que impossibilitou sua presença no lançamento da pré-candidatura do petista à Presidência no último sábado (7).