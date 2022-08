Ciro é criticado por fazer alusão a rompimento de barragem

A assessoria de imprensa do candidato foi procurada, mas não houve retorno até a publicação da nota

Juliana Braga

Brasília, DF

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) foi alvo de críticas por um vídeo publicado na manhã desta quarta-feira (24) no qual associa a conquista de votos hoje do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao rompimento de uma barragem.

Com o texto “a barragem arrombou”, Ciro publicou o vídeo no qual uma represa aparece primeiro com a água pressionando-a e depois sendo rompida.

Nas redes sociais, usuários consideraram a imagem de mau gosto, em razão das tragédias recentes com as barragens da Vale em Mariana e Brumadinho, ambas em Minas Gerais.

“A maioria dos brasileiros não quer Lula nem Bolsonaro. São milhões de votos represados. Vote em um e se livre dos dois”, aparece, por escrito, no filmete.

Ao fundo, é possível ouvir a voz do Ciro durante a entrevista ao podcast Flow sobre a sua possibilidade de crescer nas pesquisas de intenção de voto.

“É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras -pode ter acontecido hoje a noite aqui-, sabe, se eu acerto, essa barragem arromba. Você vai ver”, afirma o candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos comentários nas redes sociais, há uma série de críticas pela lembrança dos episódios em Mariana e Brumadinho, que deixaram centenas de mortos e desaparecidos.

“Também não quero um político que faz analogia com a tragédia dos outros. Ou ninguém te contou do crime ambiental que aconteceu em Minas Gerais e matou muita gente?”, diz um dos internautas.

“O Ciro não sabe que uma barragem quebrar é algo péssimo. Sem contar que é uma falta de respeito às vítimas”, critica outro.

O marqueteiro João Santana é o responsável pela comunicação do candidato e tem produzido as peças divulgadas nas redes sociais. Antes, Santana comandou campanhas petistas à Presidência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joceli Andrioli, integrante da coordenação nacional do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), diz que “artificial” é a visão de Ciro Gomes sobre o tema. “Ele deveria se retratar publicamente porque desconhece o sofrimento e a dor dos atingidos por barragens”, sustenta.

Segundo Andrioli, a imagem que o ex-ministro acaba passando é de alguém torcendo pelo rompimento de uma barragem. “Ele desconhece que hoje o Brasil inteiro corre risco”, afirma, citando como exemplo grandes estruturas na bacia do São Francisco.

Mas na internet, também há quem o defenda. “O vídeo tem legenda e narração que explicam o contexto do vídeo enquanto passa e não tem relação com Mariana ou Brumadinho. Não precisa de muito para compreender e evitar a problematização de tudo por likes, como ocorre aqui no Twitter”, rebate um terceiro.

A assessoria de imprensa do candidato foi procurada, mas não houve retorno até a publicação da nota.

Ciro Gomes participou nesta terça-feira (23) da entrevista no Jornal Nacional e empolgou aliados. O ex-ministro chegou a figurar no primeiro lugar mundial dos temas mais comentados no Twitter, com quase 170 mil tuítes.