Ciro aponta que gestões de PT e Bolsonaro têm relação com corrupção

“Presidente Bolsonaro teve oportunidade de ouro de mudar radicalmente”, disse. “E teve a proeza de ressuscitar Lula…”

O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, e as gestões petistas têm a pecha de corrupção, no debate promovido neste sábado pelo Estadão e outros veículos de imprensa.

Em sua pergunta ao candidato Felipe dAvila (Novo), Ciro disse que Bolsonaro foi eleito em meio à crise econômica e aos escândalos de corrupção nos governos do PT, mas citou pesquisa Datafolha que mostra que 69% da população brasileira têm impressão que há corrupção na administração atual.

“Presidente Bolsonaro teve oportunidade de ouro de mudar radicalmente”, disse. “E teve a proeza de ressuscitar Lula, que se tinha clareza lá atrás que estava relacionado com a corrupção “

DAvila ainda buscou se distanciar de Bolsonaro. “Você vai perceber a diferença para o governo Bolsonaro. Nesse governo Bolsonaro, as pessoas parecem que estão com saudade do PT. Só tem um jeito para evitar o PT na Presidência, é votar no partido Novo.”

Agronegócio

Após elogiar o agronegócio por “carregar o Brasil nas costas”, o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou que o setor não está livre “para fazer o que quiser”.

“O agronegócio está livre para fazer o que quiser e bem entender? Claro que não. E o setor mais moderno e avançado do agronegócio já sabe que tem que produzir em bases sustentáveis. Temos que estimular o bom exemplo, que é generalizadamente a característica da maioria”, declarou o pedetista durante o debate promovido neste sábado pelo Estadão e outros veículos de imprensa. “Não tenha dúvida de que toda a qualquer perseguição ao agro é tiro no pé”, acrescentou.

A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) lembrou a ideia, lançada de maneira informal durante um comício pelo adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que faltou ao debate, de reduzir a exportação de carne para abastecer o mercado interno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo