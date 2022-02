CGU aponta que emendas de Lira no orçamento secreto financiaram obras com sobrepreço

Obras em Alagoas foram financiadas com verbas do orçamento secreto e emendas impositivas direcionadas ao estado pelo presidente da Câmara

Segundo a Controladoria-Geral da união (CGU), foram identificados sobrepreços em contratos de obras de pavimentação da Companhia do Desenvolvimento do Vale do Francisco (Codevasf), em Alagoas. As obras foram financiadas com verbas do orçamento secreto e emendas impositivas direcionadas ao estado por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.

De acordo com relatório do órgão de fiscalização, os contratos de R$30,2 milhões celebrados em 2019 e 2020 pela estatal para o calçamento com paralelepípedos de ruas em 34 municípios de Alagoas tiveram um sobrepreço de R$4,3 milhões.

Em uma das cidades contempladas com a obra, Barra de São Miguel, o administrador é Benedito Lira, pai do presidente da Câmara, informa O Globo.

Um contrato no valor de R$17,7 milhões examinado pela CGU, contou exclusivamente com verba do orçamento secreto direcionado por Lira. Em outro, no valor de R$10,9 milhões, foi viabilizado com emendas impositivas de Arthur Lira e de Givago Tenório, que foi suplente no Senado de Benedito Lira.