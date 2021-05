“Cemitérios cheios, geladeiras vazias”: outdoor na BR-020 critica Bolsonaro

Outdoor foi instalado no fim de semana

Um outdoor contra o presidente Jair Bolsonaro chama a atenção de quem passa pela BR-020 desde o último dia 1º. “Cemitérios cheios, geladeiras vazias”, diz o letreiro.

A iniciativa partiu do historiador Yuri Soares, professor da rede pública do Distrito Federal. Pelo Twitter, o docente disse que quis evidenciar o descaso do presidente “rindo da desgraça do povo”.

O objetivo é fazer mais outdoors. “Precisamos do seu apoio para pagá-lo e para colocar outros”, disse Yuri.

Primeiro outdoor contra Bolsonaro no DF, na BR 020 em Sobradinho. Precisamos do seu apoio para pagá-lo e para colocar outros. Para contribuir: Ag: 0972, cc: 24345-4. Banco: Caixa, op: 001. Ou Pix – 5561998851313. Fora Bolsonaro! (Ajude na divulgação com RT). pic.twitter.com/jpxScY4LZt — Yuri Soares (@yurisoares) May 1, 2021