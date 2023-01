CBF: A camisa deve ser usada para unir e não para separar

“A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo”, finalizou a nota

Há 5 anos símbolo dos apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou, nesta segunda-feira (09), que a camisa da seleção brasileira deve ser usada para unir e não separar os brasileiros. “A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática”, disse em nota.

A publicação feita acontece no dia seguinte a invasão de terroristas nas sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Nos locais, grupos destruíram móveis, equipamentos e obras de artes, além roubarem armas letais e não letais e munições que estavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Desde sua primeira corrida eleitoral pelo poder Executivo, em 2018, Bolsonaro e seus apoiadores utilizaram a camisa verde e amarela como simbolo de seu movimento.

A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. pic.twitter.com/8JUuKRH64R — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 9, 2023