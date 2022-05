Caso Gabriel Monteiro: Conselho discutirá medidas de proteção para depoentes

Witeze era uma das principais testemunhas contra Monteiro, acusado de assédio moral e sexual e de adulterar vídeos

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio se reúne hoje para prosseguir com o processo de quebra de decoro a que responde o vereador Gabriel Monteiro (PL) e avaliar possíveis medidas de proteção às testemunhas. A medida será debatida após a morte do ex-assessor Vinícius Hayden Witeze em um acidente de carro, que capotou na Região Serrana fluminense no sábado passado. Na véspera, ele havia pedido proteção à Câmara municipal, alegando ameaças. Witeze era uma das principais testemunhas contra Monteiro, acusado de assédio moral e sexual e de adulterar vídeos.

“Na sexta-feira, o Vinícius ligou para o meu gabinete, pedindo segurança”, contou a presidente da Comissão de Direitos Humanos e integrante do Conselho de Ética Teresa Bergher (Cidadania). “Foi orientado a fazer um ofício com este pedido. Ele ficou de entregar o documento nesta segunda-feira (ontem), mas, infelizmente, não teve tempo. É tudo muito triste, muito chocante e estranho”, disse.

Ameaças

O ex-assessor foi uma das duas testemunhas ouvidas pelo Conselho de Ética na quarta-feira passada. Ele e o produtor de vídeos Heitor Monteiro disseram que eram ameaçados de morte. Witeze prestou depoimento no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do Rio, com colete a prova de balas.

Ziza, como Witeze também era conhecido, trabalhou para o vereador na produção de dossiês sobre políticos. Heitor Monteiro editava os vídeos do ex-PM. O parlamentar nega todas as acusações, e atribui essas alegações a questões políticas.

Investigação

A ocorrência que causou a morte de Witeze foi registrada na 110ª Delegacia, em Teresópolis. Segundo a Polícia Civil, uma testemunha que estava com a vítima disse não ter havido interferência de terceiros no incidente.

O relator do processo no Conselho, vereador Chico Alencar (PSOL), disse que é necessário apurar todas as circunstâncias do caso. “Consideramos que esse fato precisa ser rigorosamente apurado”, disse. “Esse acidente tão próximo do depoimento precisa ser elucidado. As perícias no local e no automóvel são fundamentais”, afirmou.

O corpo do ex-assessor foi sepultado ontem , no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense. Roberto Witeze, pai do ex-assessor, fez uma homenagem para o filho nas redes sociais. “Tá doendo muito. Fique em paz, meu guerreiro!, O céu é sua morada e já está nos braços do nosso Salvador”, afirmou.

