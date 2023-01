Casa Branca nega ter recebido pedido oficial por extradição de Bolsonaro dos EUA

Casa branca informou que o governo americano não recebeu pedido oficial de autoridades brasileiras pela extradição de Bolsonaro

O secretário de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou, nesta segunda-feira, 9, que o governo americano não recebeu pedido oficial de autoridades brasileiras pela extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está na Flórida.

“Se recebêssemos tais pedidos, nós os trataríamos como sempre fazemos: nós os trataríamos com seriedade”, assegurou, em conversa com repórteres na Cidade do México, onde o presidente dos EUA, Joe Biden, participa de encontro com os líderes de México e Canadá.

Sullivan explicou que eventuais questões sobre o visto de Bolsonaro seriam lidadas pelo Departamento de Estado, não diretamente pela Casa Branca. Segundo ele, o governo dos EUA não está em “contato direto” com o ex-presidente brasileiro. “Portanto, não posso falar com certeza sobre o paradeiro dele”, afirmou.

Desde o domingo, 8, um crescente grupo de deputados americanos defende a expulsão de Bolsonaro dos EUA, após apoiadores do ex-presidente terem realizado uma série de ataques em Brasília. O episódio tem sido comparado com a invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, por eleitores do ex-presidente dos EUA Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021.

Telefonema de Biden

Em meio às repercussões dos ataques em Brasília deste domingo, Sullivan afirmou que o presidente americano, Joe Biden, deve conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “em algum momento”, mas esclareceu que ainda não há telefonema agendado.

Sullivan ressaltou que Washington continuará expressando apoio à democracia brasileira e à “transferência pacífica” de poder. “As instituições democráticas do Brasil prevalecerão, a vontade do povo do Brasil será respeitada, o líder livremente eleito do Brasil governará o Brasil e não será dissuadido ou derrubado” disse, em conversa com repórteres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo