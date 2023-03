Carlos Bolsonaro volta aos trabalhos na Câmara Municipal do Rio

Carlos estava nos Estados Unidos no início do ano para acompanhar o nascimento da filha, em 13 de fevereiro

Mais de 20 dias após o nascimento de sua primeira filha, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) voltou nesta terça-feira (7) à Câmara Municipal do Rio. É a primeira presença de ‘Carluxo’ em uma sessão da casa em 2023, que iniciou os trabalhos do ano legislativo em 2 de fevereiro.

O vereador ainda não deu entrada na licença-paternidade de 20 dias a que tem direito. O regimento da câmara permite que o pedido seja feito de forma retroativa. Carlos estava nos Estados Unidos no início do ano para acompanhar o nascimento da filha, em 13 de fevereiro.

Caso não dê entrada na licença, as ausências de Carlos contarão como faltas normais, com desconto no salário.

Na sessão de hoje, a Câmara Municipal do Rio definiu os integrantes do Conselho de Ética. Carlos votou em Rogério Amorim (PTB), irmão do deputado estadual Rogério Amorim (PTB), que ficou conhecido por quebrar uma placa em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco (Psol).

Na mesma votação, a vereadora que mais recebeu votos foi justamente a viúva de Marielle, Mônica Benício (PSOL).

Filha com economista que atuou no governo Bolsonaro

O nascimento da quarta neta de Jair Bolsonaro era tratado com muita reserva. Aliados da família e pessoas que integraram o governo do ex-presidente evitavam falar o tema quando o caso se tornou público.

A mãe é a economista Martha Seillier, funcionária pública de carreira. Ela foi secretária do Programa de Parcerias de Investimento do Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro.

Em maio de 2022, Martha foi nomeada pelo governo Bolsonaro para ser diretora-executiva do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para um mandato de três anos em Washington.