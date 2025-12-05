Carlos Bolsonaro apoia Flávio e diz ser normal mercado se preocupar com nome que pode reduzir lucro

BRUNO RIBEIRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) confirmou que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), indicou seu irmão Flávio para disputar a Presidência no ano que vem e criticou a reação negativa do mercado ao anúncio.



“O mercado está muito bem, quase 15% ou mais de 15% de juros. E, quando você traz algum nome que possa reduzir essa margem de lucros, é lógico que o mercado fica preocupado. O mercado está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com o público”, afirmou.



O dólar fechou em disparada de 2,33% e a Bolsa caiu 4,30% nesta sexta-feira (5), após a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o filho Flávio, senador do Rio de Janeiro pelo PL, como seu candidato presidencial nas eleições de 2026.



Carlos, que estava em São Paulo para receber uma homenagem da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com o deputado federal Mário Frias (PL-SP), disse não ter detalhes sobre a indicação do irmão.

“Eu só sei que meu pai decidiu e a gente vai apoiar. E é por aí, mas detalhes eu não posso dar para vocês porque, infelizmente, eu não tenho informação”, disse.



“Fiquei sabendo pelo advogado do meu pai que meu pai deu essa decisão lá de Brasília”, completou.

O vereador disse que não está preocupado com reações negativas à indicação do irmão por parte dos partidos do centrão. “Não estou preocupado com o centrão, não. O que o Bolsonaro decidir está decidido”, afirmou.



Ele chamou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de amigo e disse que estarão juntos.



“Eu tenho certeza de que o Tarcísio é um aliado nosso, é um amigo nosso, e acho que, se tiver algum problema -ou se tiver, acredito que não tenha-, todo mundo vai se alinhar para uma linha como o Tarcísio”, afirmou. “Deixo um grande abraço para ele.”



O governador era cotado para receber a indicação de Bolsonaro para concorrer à Presidência, embora diga que tentará a reeleição em São Paulo.



Antes da entrevista, durante o evento, ao fazer seu discurso de agradecimento, Frias disse que a indicação de Flávio era uma notícia “muito importante” e cobrou união da direita ao redor do senador.



“O recado [com a indicação] é o seguinte: união, sim, desde que seja em torno de Jair Bolsonaro”, disse.

Irmão do vereador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi tratado como “exilado político que merece todo o nosso apoio” no início da cerimônia, durante discurso do deputado estadual Gil Diniz (PL).

Pouco antes de o evento começar, cerca de 20 estudantes fizeram um protesto contra a concessão da homenagem ao vereador, gritando frases contra a anistia a Jair Bolsonaro.