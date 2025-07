Candidatos criticam ‘partidos de direita com ministérios’

São Paulo, 01 – Os candidatos à presidência do PT Rui Falcão, Valter Pomar e Romênio Pereira divulgaram uma carta conjunta endereçada à militância do partido criticando o Congresso e alertando que partidos de direita com ministérios estão “tentando sufocar o governo Lula”.

O texto foi divulgado no domingo, 22, uma semana antes do primeiro turno das eleições para o comando do partido, no próximo dia 6.

Dos quatro postulantes, o principal nome, o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, foi o único a não assinar o documento. O Estadão questionou a assessoria do candidato sobre o motivo de não ter participado do manifesto, mas não obteve resposta.

Na carta, os candidatos criticam a derrubada do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Estadão Conteúdo