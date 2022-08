Candidata ao governo do Piauí viraliza em debate

O nome de Lourdes Melo entrou na lista dos assuntos mais comentados do Twitter após a candidata ter rebatido o apresentador do debate

Na noite de ontem (16), a TV Cidade Verde promoveu um debate em Teresina, capital do Piauí, com os candidatos ao governo do estado. Estiveram presentes nove candidatos: coronel Diego Melo, Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Patriota), Madalena Nunes (PSOL), Rafael Fonteles (PT), Ravenna Castro (PMN), Silvio Mendes (União Brasil), Gessy Lima (PSC) e Lourdes Melo (PCO).

Tudo corria bem, até que chegou a vez da candidata pelo PCO fazer uma pergunta. Lourdes foi sorteada e deveria escolher um candidato para questionar sobre um tema livre, e então teria 30 segundos para isso. Mas ela começou a falar sem ter escolhido um nome, e por isso, o apresentador Joelson Giordani a interrompeu, pedindo primeiro que escolhesse alguém.

Lourdes não gostou da interrupção e rebateu: “Ah, você quer me calar? É porque eu tenho que…”, dizia a candidata antes de ter seu áudio cortado. O apresentador tentou explicar que não queria prejudicar ela, que o cronômetro estava zerado, mas que ela precisava direcionar a pergunta a alguém.

A candidata disse que levou uma espécie de “cola”, porque não sabia nem o nome de alguns candidatos presentes. “Aquele candidato ali é da polícia, né?”, perguntou ela, apontando para o coronel Diego Melo (PL). Confira o trecho que viralizou do debate.

Só para deixar claro: isso NÃO é uma esquete do @portadosfundos, ok? pic.twitter.com/ZQYyXhPqSy — Antonio Tabet (@antoniotabet) August 17, 2022