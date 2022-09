Campanha pela paz nas Eleições 2022 começa nesta quinta (15)

O lançamento da ação será hoje, no jogo entre Corinthians e Fluminense, válido pela semifinal da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (15) é comemorado o Dia Internacional da Democracia, e por isso, foi a data escolhida para o lançamento da Campanha pela Paz nas Eleições. A ação é conjunta entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e times da Série A do Brasileirão. O jogo entre Corinthians e Fluminense, válido pela Copa do Brasil, marcará o início.

O início da partida será marcado pela presença de uma urna eletrônica inflável gigante. A ideia é mostrar apoio ao sistema eletrônico de votação, fazendo com que as equipes ‘joguem do mesmo lado’, por eleições pacíficas, limpas e que espelhem a vontade do povo.

Este dia é comemorado desde 2007, e foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em comemoração à Declaração Universal da Democracia, que foi assinada por 128 países.

Além do jogo dessa noite, a ação seguirá acontecendo em partidas do Campeonato Brasileiro, em um jogo por rodada até o dia 16 de outubro.

A campanha prevê outras ações, como que as equipes entrem com a mesma hashtag em destaque nos uniformes e os capitães troquem flâmulas com bandeiras personalizadas no início dos jogos. Na sexta-feira que antecede as eleições, no dia 30 de setembro, também será promovido um ‘tuitaço’ pela paz, a ser liderado pelos times de futebol.

Outras ações