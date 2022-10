Campanha na Argentina também prometeu churrasco; Bia Kicis compartilha vídeo

Influenciador relacionou as campanhas de Lula e Alberto Fernández

O criador de conteúdo conservador Giovanni Larosa postou um vídeo, na noite de segunda-feira (17), relacionando as campanhas do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente da Argentina, Alberto Fernández. Larosa apontou que, assim como tem feito Lula, Fernández prometeu, em 2019, que o povo argentino voltaria a poder fazer churrasco.

“Chegou o final de semana e alguém disse: ‘Ei, churrasco?’ A verdade é que começando a perder essas coisas… o bom é que daqui a pouco tudo isso vai melhorar”, dizia uma propaganda da Frente de Todos, de Alberto e Cristina Kirchner, publicado durante a campanha eleitoral na Argentina em 2019. O vídeo voltou a circular nas redes sociais recentemente.

Veja o vídeo de Larosa:

Nos últimos anos, a Argentina sofreu com altas nos preços da carne bovina, o que levou o atual governo a proibir a exportação de sete cortes de carne bovina até o final de 2023 a fim de controlar as subidas para os consumidores locais.

Kicis compartilha vídeo

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), reeleita nas últimas eleições, compartilhou o vídeo na tarde desta terça-feira (18). “As falsas promessas do ex-presidiário em relação ao churrasco, algo que que foi prometido pelo seu companheiro Alberto Fernández”, legendou.