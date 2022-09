Campanha de Damares, Flávia Arruda e outros bolsonaristas usam 7 de Setembro para promover candidatos

Todos buscavam associar suas imagens ao presidente Jair Bolsonaro, que convocou apoiadores para o ato na capital federal

RENATO MACHADO E THIAGO RESENDE

BRASÍLIA, DF

Durante as comemorações do 7 de Setembro, em Brasília, a campanha de candidatos bolsonaristas, como as ex-ministras Damares Alves e Flávia Arruda aproveitaram a aglomeração para distribuir material de divulgação.

Em pouco tempo, o gramado em frente ao Congresso Nacional ficou repleto de santinhos de candidatos, quase todos de partidos da base do governo.

Todos buscavam associar suas imagens ao presidente Jair Bolsonaro, que convocou apoiadores para o ato na capital federal.

O material de campanha de Damares, que disputa uma vaga no Senado, usa uma foto da ex-ministra com a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que tenta a reeleição, distribuiu material com foto ao lado de Bolsonaro.

Mesmo candidatos que não têm o apoio do presidente, tentam utilizar do ato de 7 de Setembro para fazer campanha. É o caso do Coronel Moreno, candidato ao governo do Distrito Federal. Bolsonaro, no entanto, apoia a reeleição de Ibaneis Rocha (MDB).

Teve candidato que até circulou carregado por militantes, como Hermeto, que busca vaga na Câmara.