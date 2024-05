Câmara aprova PL que prevê sanções a invasores de terra

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (21) o texto base do projeto de lei que impõe restrições e acaba com benefícios de invasores de terra e ocupantes ilegais de propriedades particulares urbanas e rurais.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Pedro Lupion (PP-PR) ao Projeto de Lei 709/23, do deputado Marcos Pollon (PL-MS). A votação do projeto continua nesta quarta-feira (22).

Segundo a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a PL viola direitos e é incostitucional. “Esse projeto busca criminalizar um movimento social absolutamente legítimo, que representa trabalhadores que querem produzir, que querem trabalhar”

Já Marcos Pollon (PL-MS) o texto traz o “óbvio” que para ele é criminoso ser tratado como criminoso. “O tecido social demanda o cumprimento das obrigações mínimas, e não há nada mais básico do que o cumprimento do ordenamento penal brasileiro”.

Pela proposta, quem praticar o crime de invasão de domicílio ou de esbulho possessório , fica proibido de: